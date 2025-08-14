Sant’Alfredo di Hildesheim: Vescovo e costruttore della Chiesa di Dio

Memoria liturgica: 15 agosto. Morte: 874, Colonia.

Sant’Alfredo, conosciuto anche come Altfrido, nacque a Colonia, in Germania, agli inizi del IX secolo. Fin da giovane mostrò un animo incline alla preghiera e al servizio della Chiesa. Entrò nel monastero benedettino di Fulda, dove si formò alla scuola della Regola di San Benedetto, unendo alla disciplina monastica un vivo desiderio di diffondere il Vangelo.

Vescovo e padre del popolo

Verso l’anno 850 venne nominato vescovo di Hildesheim, nella Sassonia, un territorio allora in pieno sviluppo evangelico. Qui si distinse per la sua instancabile attività pastorale e per la costruzione di numerosi edifici sacri. Fu lui a promuovere e realizzare la splendida cattedrale di Hildesheim, destinata a diventare un faro di fede e di arte, nonché diversi monasteri, tra cui l’abbazia di Essen.

Sant’Alfredo volle che il clero della cattedrale vivesse secondo la regola benedettina, convinto che la santità dei ministri fosse il fondamento di ogni frutto pastorale.

Diplomatico e uomo di pace

La sua saggezza lo rese consigliere stimato dell’imperatore Ludovico il Germanico. In più occasioni venne inviato come ambasciatore per risolvere controversie e mantenere la pace tra i regni cristiani. La sua diplomazia era radicata non in interessi politici, ma nella convinzione che la concordia tra i popoli fosse volontà di Dio.

Devozione mariana e santità

Profondamente devoto della Vergine Maria, volle che la sua morte fosse preparata con grande fervore spirituale. Si spense il 15 agosto 874, solennità dell’Assunzione di Maria al cielo, quasi a suggellare il legame che lo aveva unito per tutta la vita alla Madre di Dio.

Eredità spirituale

Il Martirologio Romano lo ricorda come “vescovo che costruì la cattedrale e favorì la costruzione di monasteri”. La sua figura è esempio di pastore buono, capace di coniugare fede, cultura e carità, lasciando dietro di sé una Chiesa più forte e un popolo più unito.

Preghiera a Sant’Alfredo

“O Dio, che hai suscitato in Sant’Alfredo un pastore sapiente e generoso, fa’ che anche noi, sul suo esempio, edifichiamo la Chiesa con la nostra fede, promuovendo la pace e la carità tra i fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.”

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.