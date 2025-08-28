Sant’Agostino d’Ippona: Vita, Opere e Pensiero

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

Sant’Agostino d’Ippona (354-430 d.C.) è una delle figure più importanti della filosofia e della teologia cristiana. Padre della Chiesa latina e Dottore della Chiesa, la sua riflessione ha influenzato profondamente il pensiero occidentale, dalla filosofia medievale fino all’età moderna.

Biografia

Agostino nacque il 13 novembre 354 a Tagaste, in Numidia (attuale Algeria), da una famiglia modesta: il padre Patrizio era pagano, mentre la madre Monica, oggi venerata come Santa Monica, era cristiana devota.

Dopo un’infanzia nella sua città natale, studiò retorica a Cartagine e condusse una giovinezza disordinata, attratto dai piaceri e dalle ambizioni mondane. Ebbe una relazione stabile dalla quale nacque un figlio, Adeodato.

Per circa dieci anni aderì al manicheismo, una dottrina dualista che prometteva spiegazioni razionali sul problema del male. Deluso, si avvicinò poi allo scetticismo accademico, ma fu la lettura dei filosofi neoplatonici e, soprattutto, l’incontro con Sant’Ambrogio a Milano che lo condussero alla conversione.

Nel 387 si fece battezzare da Ambrogio a Milano. Tornato in Africa, fondò una comunità monastica e nel 395 divenne vescovo di Ippona, dove rimase fino alla morte, avvenuta nel 430 durante l’assedio dei Vandali.

Opere principali

Sant’Agostino fu un autore straordinariamente prolifico, con oltre 100 opere tra trattati, lettere e sermoni. Le più importanti sono:

Confessioni (Confessiones): un’autobiografia spirituale che racconta la sua conversione, una delle prime opere introspettive della storia.

La Città di Dio (De Civitate Dei): un’opera monumentale scritta in risposta alla caduta di Roma (410), dove contrappone la “Città di Dio” (la comunità dei giusti) alla “Città terrena”.

De Trinitate: riflessione sulla natura della Trinità, tra le più complesse della teologia cristiana.

De libero arbitrio: affronta il problema del male e della libertà umana.