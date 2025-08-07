Santa Rosalia: la Santuzza di Palermo, simbolo di fede e speranza

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

Santa Rosalia, detta affettuosamente “la Santuzza”, è una delle sante più venerate della Sicilia, in particolare della città di Palermo, di cui è patrona. La sua figura, avvolta da una profonda spiritualità e da numerose tradizioni popolari, è ancora oggi emblema di fede, protezione e rinascita.

Le origini e la vita eremitica

Rosalia nacque a Palermo nel XII secolo, attorno al 1130, da una nobile famiglia normanna. Secondo la tradizione, era discendente diretta dell’imperatore Carlo Magno. Fin da giovane scelse la via della fede e della penitenza, rifiutando le ricchezze e gli onori per consacrarsi a Dio. Si ritirò come eremita in una grotta sul Monte Pellegrino, poco distante dalla sua città natale, dove visse in preghiera e solitudine fino alla morte, avvenuta intorno al 1166.

Il miracolo della peste

La fama di Santa Rosalia crebbe enormemente nel 1624, durante una terribile epidemia di peste che colpì Palermo. Secondo la leggenda, apparve in sogno a un cacciatore, guidandolo al ritrovamento delle sue ossa nella grotta dove aveva vissuto. Le sue reliquie furono portate in processione per le vie della città, e miracolosamente, l’epidemia cessò. Da quel momento, Rosalia fu proclamata ufficialmente patrona di Palermo.

Il culto e il Festino

Il culto di Santa Rosalia è particolarmente vivo nel capoluogo siciliano. Ogni anno, dal 10 al 15 luglio, Palermo celebra il “Festino di Santa Rosalia”, una delle manifestazioni religiose e popolari più suggestive d’Italia. Caratterizzato da cortei, spettacoli, fuochi d’artificio e momenti di preghiera, il Festino culmina con la processione del carro trionfale che attraversa la città portando la statua della Santa, tra la devozione commossa dei fedeli.

Oltre al Festino, il 4 settembre si celebra la memoria liturgica della Santa, giorno in cui si commemora il ritrovamento delle sue reliquie.

Santa Rosalia oggi

Oggi Santa Rosalia rappresenta non solo la protettrice di Palermo, ma anche un simbolo di speranza per chi cerca rifugio nella fede. Il santuario sul Monte Pellegrino, dove si conservano le sue reliquie, è meta di pellegrinaggi continui, un luogo carico di silenzio, luce e spiritualità.

In tempi recenti, il suo nome è tornato alla ribalta durante la pandemia da Covid-19, quando molti palermitani si sono rivolti a lei chiedendo protezione, come fecero i loro antenati nel Seicento.

—

Santa Rosalia continua a parlare al cuore dei fedeli, con il suo esempio di vita semplice e radicata nella preghiera. La sua presenza è ancora viva tra i vicoli, i santuari e le anime della sua città, che la invoca con affetto e fiducia: