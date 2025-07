Santa Rita da Cascia: La Santa dell’Impossibile

DI ANTONIO CRISTIAN TANZILLI.

Una vita segnata dal dolore, ma trasformata in amore e fede incrollabile.

Santa Rita da Cascia è una delle sante più amate della Chiesa cattolica. La sua storia parla di pazienza, perdono e miracoli, tanto da essere conosciuta come la Santa delle cause impossibili. Ma chi era davvero Rita, e perché ancora oggi migliaia di fedeli si affidano a lei?

Una donna come tante, ma con una fede straordinaria

Rita nacque intorno al 1381 a Roccaporena, un piccolo borgo vicino Cascia, in Umbria. Fin da giovane desiderava consacrarsi a Dio, ma i suoi genitori la diedero in sposa a Paolo Mancini, un uomo dal carattere duro e spesso violento. Da questo matrimonio nacquero due figli. Rita visse anni difficili, ma con grande pazienza riuscì pian piano ad ammorbidire il cuore del marito, che trovò la pace poco prima di essere ucciso in una faida familiare.

Quando anche i figli morirono, ancora giovani, Rita si ritrovò sola. Invece di cedere alla disperazione, bussò alle porte del monastero agostiniano di Cascia, chiedendo di entrare. Le fu inizialmente negato l’ingresso, ma dopo anni di preghiera, perdono e intercessione, fu finalmente accolta tra le religiose.

Segnata da Cristo

Nel monastero, Rita visse una vita di intensa preghiera, penitenza e carità. Un giorno, mentre era raccolta in meditazione davanti al Crocifisso, chiese a Gesù di condividere almeno una parte della sua sofferenza. Fu allora che ricevette una stimmata: una spina dalla corona di Cristo si conficcò sulla sua fronte, lasciandole una ferita aperta per il resto della vita. Questo segno la rese ancora più unita al mistero della Passione.

I miracoli e il culto

Rita morì il 22 maggio 1457. Subito dopo la sua morte iniziarono a circolare racconti di miracoli ottenuti per sua intercessione. Uno dei più noti è quello della rosa fiorita: poco prima di morire, Rita chiese una rosa dal suo giardino, pur essendo pieno inverno. Una parente trovò effettivamente una rosa sbocciata tra la neve. Da allora la rosa è diventata il simbolo della sua presenza materna e della speranza contro ogni evidenza.

Nel 1900 fu canonizzata da papa Leone XIII. Oggi il suo santuario a Cascia è meta di pellegrinaggi da tutto il mondo.

Un messaggio che non invecchia

Santa Rita è la patrona delle cause impossibili, delle donne ferite, delle madri sofferenti, delle famiglie in crisi. Ma soprattutto è la testimone di un amore che non si arrende mai. Il suo esempio invita ogni cristiano a credere che nessuna situazione è troppo buia da non poter essere illuminata dalla luce di Dio.

Nel silenzio, nel dolore e nella fedeltà quotidiana, Rita ha trasformato la sua vita in un capolavoro di santità.