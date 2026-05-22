Santa Rita da Cascia: la santa delle grazie impossibili

Di Antonio Cristian Tanzilli

Per la valorizzazione della fede cattolica.

Il 22 maggio la Chiesa celebra con grande devozione Santa Rita da Cascia, una delle sante più amate dal popolo cristiano. Conosciuta come la “Santa degli impossibili”, Santa Rita continua ancora oggi a parlare al cuore dei fedeli attraverso la sua vita fatta di sofferenza, preghiera, perdono e amore totale verso Cristo.

Nata a Roccaporena, piccola frazione di Cascia, intorno al 1381, Rita visse un’esistenza segnata da prove durissime. Fu sposa, madre e poi vedova. Dopo la morte del marito e dei figli, entrò nel monastero agostiniano di Cascia, consacrando completamente la sua vita a Dio. La sua storia è una testimonianza viva di come la fede possa trasformare il dolore in speranza e la sofferenza in santità.

Particolarmente conosciuto è il miracolo della spina sulla fronte, segno della partecipazione di Santa Rita alla Passione di Cristo. Negli ultimi anni della sua vita, la santa sopportò quel dolore con umiltà e silenzio, offrendo tutto per amore del Signore.

Ogni anno migliaia di pellegrini raggiungono Basilica di Santa Rita da Cascia per pregare davanti al suo corpo incorrotto e affidarle le proprie intenzioni. Tante persone testimoniano grazie ricevute, conversioni, guarigioni spirituali e familiari ottenute per sua intercessione.

Il simbolo della sua festa è la rosa. Secondo la tradizione, poco prima della sua morte, Rita chiese una rosa e due fichi dal giardino della sua casa natale, nonostante fosse pieno inverno. Quel miracolo divenne il segno della speranza che sboccia anche nei momenti più freddi e difficili della vita.

In un tempo in cui molti si allontanano dalla fede, la figura di Santa Rita invita tutti a riscoprire la preghiera, la pazienza e la fiducia in Dio. La sua vita ci insegna che non esistono situazioni perdute quando ci si affida veramente al Signore.

Oggi, nel giorno della sua memoria liturgica, le comunità cristiane si raccolgono in preghiera chiedendo la sua protezione sulle famiglie, sui malati, sui giovani e su tutti coloro che stanno attraversando momenti di difficoltà.

Che Santa Rita da Cascia possa continuare ad accompagnare i fedeli con la sua potente intercessione e guidare i cuori verso Cristo, fonte di ogni pace e consolazione.