Santa Martina, vergine e martire

Vita e testimonianza di fede

Santa Martina visse a Roma nel III secolo, durante un tempo segnato dalle persecuzioni contro i cristiani. Di nobile famiglia, si distinse fin da giovane per la sua carità verso i poveri e per la fermezza con cui professava la fede in Cristo.

Secondo la tradizione, l’imperatore Alessandro Severo ordinò che Martina fosse arrestata per aver rifiutato di sacrificare agli dèi pagani. Di fronte ai giudici, la giovane confessò con coraggio di appartenere a Cristo e non esitò a proclamare il Vangelo.

Le fonti agiografiche narrano che subì diversi tormenti: fu flagellata, dilaniata con uncini di ferro e gettata alle belve, che però rimasero mansuete di fronte a lei. Infine, dopo vari supplizi, venne decapitata, intorno all’anno 228, ricevendo così la corona del martirio.

Culto e memoria

La devozione a Santa Martina si diffuse rapidamente a Roma. Già papa Onorio I (625-638) le dedicò una chiesa, situata presso i Fori Imperiali, poi ricostruita nel Seicento da papa Urbano VIII, grande devoto della santa.

Martina è venerata come patrona di Roma e dei tipografi, e viene invocata in particolare contro le malattie e nelle difficoltà della vita.

La sua festa liturgica ricorre il 30 gennaio, giorno in cui la Chiesa la ricorda come esempio luminoso di fedeltà a Cristo fino al dono totale di sé.

Significato spirituale

Santa Martina incarna la forza della fede che non teme il potere del mondo. La sua giovinezza, spesa nella purezza e nella carità, e il suo coraggio di fronte al martirio sono un invito a vivere con autenticità la propria testimonianza cristiana.

Il suo esempio ricorda che la vera vittoria non è quella terrena, ma quella eterna, conquistata rimanendo saldi nell’amore di Dio..

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.