Santa Chiara da Montefalco: la mistica del Crocifisso interiore

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

Santa Chiara da Montefalco (1268 – 17 agosto 1308), nota anche come Chiara della Croce, è una delle figure mistiche più affascinanti del Medioevo italiano. La sua vita, interamente segnata dalla contemplazione della Passione di Cristo, ha lasciato alla Chiesa un’eredità spirituale profonda e unica.

La vita

Chiara nacque a Montefalco, in Umbria, da una famiglia benestante e profondamente cristiana. Fin da bambina mostrò una sensibilità particolare per la preghiera e la vita ascetica. Insieme alla sorella maggiore Giovanna, entrò in una piccola comunità femminile che, seguendo la regola di Sant’Agostino, conduceva vita di preghiera, penitenza e povertà.

Alla morte della sorella, Chiara divenne abbandessa del monastero e ne guidò le religiose con sapienza, austerità e maternità spirituale. Nonostante fosse di salute fragile, affrontava digiuni e penitenze severe, sempre animata dal desiderio di partecipare più intensamente alla Passione del Signore.

Il mistero del Crocifisso nel cuore

L’episodio più celebre della vita di Chiara avvenne dopo la sua morte. Secondo la tradizione, quando il suo cuore fu aperto, le consorelle vi trovarono i segni della Passione di Cristo: una piccola croce, la corona di spine, i flagelli e gli strumenti della crocifissione. Questo straordinario evento fu interpretato come conferma della sua esperienza mistica: Chiara aveva davvero portato Cristo nel cuore, fino a imprimere nella propria carne i segni del suo amore.

La spiritualità

Santa Chiara da Montefalco insegnava che la via della perfezione cristiana passa per la contemplazione del Crocifisso e l’accoglienza della volontà di Dio in ogni circostanza. La sua frase più celebre riassume la sua vita:

“Il Figlio di Dio non è amato abbastanza. Io vi dico che Egli non vuole altro che l’amore.”

Con la sua esistenza segnata dalla preghiera, dal sacrificio e dall’amore ardente per il Redentore, Chiara ricorda ai fedeli che la santità nasce dal cuore, luogo in cui Cristo vuole abitare.

Il culto

Chiara fu canonizzata da Papa Leone XIII nel 1881. Le sue reliquie si trovano a Montefalco, nella chiesa di Santa Chiara, che custodisce anche il suo cuore incorrotto con i segni misteriosi della Passione. Ancora oggi è meta di pellegrinaggi e luogo di grande devozione.

La sua festa liturgica si celebra il 17 agosto, giorno della sua nascita al cielo.