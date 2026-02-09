Santa Apollonia, la martire del sorriso: fede, dolore e protezione

DI ANTONIO CRISTIAN TANZILLI

PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FEDE CATTOLICA

Santa Apollonia, vergine e martire del III secolo, è una figura luminosa della Chiesa antica, ricordata per il suo coraggio durante le persecuzioni e per la singolare devozione che nei secoli l’ha resa patrona di chi soffre di mal di denti e dei professionisti dell’odontoiatria. La sua vicenda, radicata nella storia di Alessandria d’Egitto, continua ancora oggi a parlare al cuore dei fedeli.

Una cristiana nella città delle persecuzioni

Apollonia visse ad Alessandria d’Egitto in un periodo di forti tensioni contro i cristiani. Le notizie sulla sua vita provengono dalle testimonianze dei primi secoli, che la descrivono come una donna consacrata a Dio, probabilmente parte di un gruppo di vergini cristiane dedite alla preghiera e al servizio della comunità.

Intorno al 249 d.C., durante una violenta sollevazione popolare contro i cristiani, la città fu teatro di persecuzioni crudeli. I fedeli venivano catturati e costretti ad abiurare la fede con minacce e torture.

Il martirio e la fedeltà a Cristo

Apollonia fu arrestata e sottoposta a sevizie particolarmente dolorose. La tradizione racconta che i suoi persecutori le spezzarono o le strapparono i denti, cercando di piegarla alla rinuncia della fede cristiana.

Nonostante il dolore e le minacce, Apollonia rimase salda. Le fu preparato un rogo e le venne imposto di sacrificare agli dèi pagani. Davanti al rifiuto, e pur di non tradire Cristo, scelse di offrire la propria vita: si gettò tra le fiamme, compiendo un atto di suprema testimonianza.

La Chiesa ha sempre letto questo gesto non come disperazione, ma come martirio volontario, espressione di una fede incrollabile e di un amore totale per Cristo.

Da martire a patrona dei dentisti

Proprio per la tortura subita, Santa Apollonia è divenuta nei secoli protettrice contro il mal di denti. In un’epoca in cui le cure mediche erano scarse, la sua intercessione era invocata con grande fiducia.

Con il tempo la sua figura è stata riconosciuta come:

Patrona dei dentisti e degli odontoiatri

Nell’iconografia è quasi sempre rappresentata con una tenaglia che stringe un dente, simbolo del suo martirio ma anche della sua protezione verso chi cura e chi soffre.

Una devozione che attraversa i secoli

La devozione a Santa Apollonia si è diffusa in tutta Europa e poi nel mondo. Molte chiese le sono dedicate e il suo nome è legato a ospedali, confraternite e associazioni professionali del settore odontoiatrico.

Oltre alla protezione fisica, i fedeli vedono in lei un esempio di:

forza nella sofferenza

coerenza nella fede

coraggio davanti alle prove

Memoria liturgica

Santa Apollonia viene celebrata il 9 febbraio. In questa giornata si prega in modo particolare per chi soffre dolori, per i malati e per tutti coloro che operano nel campo della salute dentale.

La sua testimonianza, nata nel sangue del martirio, continua a essere un segno di speranza: anche nelle prove più dure, la fede può diventare luce.