Sant’ Andrea del Garigliano, viola ripetutamente l’obbligo di dimora: arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sant’Apollinare hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 49enne residente nella Valle dei Santi. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino a seguito delle reiterate segnalazioni dei carabinieri, che hanno accertato più violazioni all’obbligo di dimora a cui l’uomo era sottoposto in attesa di essere giudicato per atti persecutori in danno dell’ex marito della propria compagna.Continua l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Cassino nel quotidiano contrasto di ogni forma illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della cittadinanza.

