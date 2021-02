Sanremo alla radio, dal 1 al 6 marzo in onda il Festival 2021

Radio Civita InBlu seguirà con grande attenzione il Festival di Sanremo 2021. Sarà un Festival “on the road”, sullo stile della radio: grande attenzione alle canzoni in gara, a quanto accade sul palco dell’evento più importante della musica italiana, ma anche la riscoperta dei brani storici di tutte le edizioni di Sanremo. Dal 1 al 6 marzo, la programmazione prevede due dirette quotidiane, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.

È ancora vivo il ricordo dello scorso anno, quando il team di Radio Civita InBlu ha potuto essere presente in Sala Stampa al Palafiori per seguire le serate, gli artisti e le conferenze stampa in prima linea. Ma anche se a distanza, la radio cercherà di raccontare il Festival attraverso i vari conduttori e speaker che si alterneranno al microfono.

“Quest’anno è tutto diverso, ma il Festival di Sanremo rimane un momento importante in Italia per il settore musicale e radiofonico. Mi unisco all’appello di quanti desiderano ora la riapertura, ovviamente in sicurezza, anche di eventi e settori chiusi da troppi mesi come i teatri, i cinema e altri luoghi della cultura” afferma il direttore della radio, don Maurizio Di Rienzo.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road, in onda nel basso Lazio e alta Campania dal 1988. Radio Civita InBlu si ascolta su www.radiocivitainblu.it, smart device, FM 90.7 nel golfo di Gaeta; FM 101.0 a Fondi e dintorni; FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina; FM 91.9 in alta Campania. Da pochi giorni, è presente in visual radio sul sito e sulla app FM-World. Radio Civita InBlu è diretta dall’ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Gaeta. I podcast sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio ed è presente sui social network più diffusi.

COMUNICATO STAMPA