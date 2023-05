Sanità, Valerio Franceschini eletto segretario provinciale della UGL Salute di Roma

Il Tecnopolo Tiburtino è stato la sede del V Congresso provinciale di Roma della UGL Salute al termine del quale è stato eletto segretario, per acclamazione, Valerio Franceschini. Una mattinata intensa con molti presenti tra delegati, iscritti ed ospiti, che hanno dato lustro ad un incontro denso di contenuti e partecipazione. In apertura dei lavori ha preso la parola l’Assessore Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio che ha portato all’assise il saluto del presidente Francesco Rocca. Successivamente intervenuto anche l’Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei Rifiuti, Demanio e Patrimonio Fabrizio Ghera che ha confermato la sua vicinanza alla UGL Salute. Contributi anche da parte di Armando Valiani, segretario della UGL Lazio, Ermenegildo Rossi, segretario della UGL Roma e Provincia e, tra gli altri, della dottoressa Sabrina Valletta, componente della Consulta Nazionale della salute, e del dottor Eugenio Pacifici Presidente di Realtà Sanitaria Onlus. “Sono emozionato – ha detto dopo la proclamazione Franceschini – ma anche carico di entusiasmo e conscio del grande compito che abbiamo da svolgere nei prossimi quattro anni. È un momento importantissimo e delicato per la sanità di Roma e della Regione Lazio. La UGL Salute vuole viverlo da protagonista”. Accanto al neoeletto il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano. “La massiccia presenza di nostri iscritti e di amici del mondo della politica, della sanità e del sindacato che oggi sono venuti a portare il loro saluto – ha commentato Giuliano – testimonia la forza che la UGL Salute ha su un territorio complesso come quello di Roma. La sanità locale è stata massacrata da anni di malagestione e c’è bisogno di un grande sforzo per rilanciarla partendo dal suo più grande patrimonio: gli operatori sanitari”.

COMUNICATO STAMPA