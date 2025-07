Sanità, UGL: “Voucher di 3.000 euro per studiare da infermiere è novità interessante. Dal Veneto può essere esteso al resto d’Italia”

“Tutto ciò che può servire a fare invertire la tendenza e riportare i giovani a guardare con interesse alle professioni sanitarie vale la pena di essere studiato, provato e quindi giudicato. Riteniamo che la decisione della Regione Veneto di stanziare un voucher di 1.000 euro a studente per ognuno dei tre anni di corso universitario, per un totale di 3.000 euro, rappresenti una novità interessante. Non è certo la panacea per curare l’emorragia che sta sempre più riducendo le fila per questa professione ma piuttosto un modo concreto per avvicinare le nuove generazioni ai corsi che dovrebbero poi andare ad ingrossare fila sempre più assottigliate da dimissioni e pensionamenti non adeguatamente contrastati. Ovvio che riteniamo questa iniziativa legata al momento e che le risorse economiche future dovranno essere indirizzate soprattutto verso un sostanziale adeguamento delle retribuzioni. Abbiamo plaudito al recente rinnovo del ccnl della sanità pubblica ma confermiamo che questo deve essere solo un momento di transizione per discutere presto di aumenti che realmente facciano fronte ai bisogni quotidiani dei professionisti e delle loro famiglie. Pensiamo che l’esempio del voucher lanciato dalla Regione Veneto possa essere replicato in tutta Italia. In attesa di discutere concretamente per tutte quante le iniziative che serviranno a portare i giovani a scegliere una professione sanitaria per il proprio futuro lavorativo” dichiarano in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute, e Stefano Tabarelli, segretario regionale del Veneto

