Sanità, taglio da 140 milioni ai farmaci innovativi: scoppia il caso. “A rischio le cure salvavita”

La Legge di Bilancio 2026 accende il dibattito sulla sanità pubblica e, in particolare, sull’accesso alle terapie più avanzate. La manovra prevede infatti una riduzione di 140 milioni di euro annui del fondo destinato ai farmaci innovativi e oncologici, una scelta che sta già sollevando forti preoccupazioni tra medici, pazienti e mondo scientifico.

Il fondo, negli anni scorsi, ha rappresentato uno strumento cruciale per garantire l’introduzione e la diffusione di cure di ultima generazione, soprattutto in ambito oncologico. Con il nuovo taglio, a partire dal 2026, le risorse a disposizione diminuiranno sensibilmente, con possibili ripercussioni sulla rapidità di accesso alle terapie e sulla loro disponibilità nei diversi territori.

A lanciare l’allarme sono oncologi e società scientifiche, che parlano apertamente di un rischio concreto per i pazienti più fragili. La riduzione dei finanziamenti – sottolineano – potrebbe rallentare l’introduzione di farmaci innovativi e compromettere la tempestività delle cure salvavita, elemento fondamentale soprattutto nella lotta contro i tumori e le patologie più gravi.

Dal canto suo, il Governo difende la scelta inserendola in una più ampia strategia di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che ha ormai superato il tetto previsto, arrivando a sfiorare i 5 miliardi di euro. L’obiettivo dichiarato è quello di razionalizzare le risorse e riequilibrare il sistema, senza – assicurano – compromettere la qualità dell’assistenza.

Ma il provvedimento è già diventato terreno di scontro politico. Le opposizioni criticano duramente il taglio, sostenendo che colpisca proprio il settore più delicato e strategico della sanità, quello dell’innovazione terapeutica. Secondo i detrattori, si rischia di fare cassa sulla pelle dei pazienti, riducendo le possibilità di cura proprio quando la ricerca offre nuove speranze.

La questione resta aperta e destinata a far discutere ancora. Sullo sfondo, una domanda che preoccupa cittadini e operatori sanitari: il sistema sarà in grado di garantire a tutti, anche in futuro, un accesso equo e tempestivo alle cure più avanzate?