Sanità / Sora, Pronto Soccorso: il Dottot Ivano Orlandi si è dimesso

Come se i problemi non fossero già tanti. Come se le carenze di personale non fossero drammatiche. Il Pronto soccorso dell’ospedale civile “Ss Trinità” di Sora ha perso un altro pezzo pregiato. Forse il più pregiato. Si è dimesso il dottor Ivano Orlandi. Una decisione che era nell’aria e che il dottor Orlandi deve aver maturato nelle ultime settimane dopo che ha contestato e formalmente impugnato, non una ma tre volte, le procedure del concorso da Dirigente del Pronto soccorso.Una vicenda complessa e delicata che, quasi certamente, finirà per essere ricostruita nelle aule dei Tribunali. E, pare di capire, non solo in quelli amministrativi. Resta il fatto che adesso al Pronto Soccorso manca una ulteriore risorsa, esperta e stimata. A sopportarne le conseguenze, oggi più di prima, saranno i malati.

Fonte Penna e Spada

