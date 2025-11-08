SANITÀ, SAVO (FDI): “NEL LAZIO INVESTIMENTI SENZA PRECEDENTI

In risposta alle dichiarazioni della consigliera regionale Sara Battisti, la presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali del Lazio, Alessia Savo, ribadisce con fermezza l’impegno concreto e senza precedenti della giunta Rocca per il rilancio della sanità pubblica regionale.

“Parlare di fallimento è una narrazione strumentale e lontana dalla realtà. Il governo Rocca ha avviato il più grande piano assunzionale mai registrato nella storia della Regione Lazio: 14.000 nuove unità tra medici, infermieri, pediatri e operatori sanitari, per rafforzare la medicina territoriale e garantire cure accessibili a tutti.”

Savo ricorda, tra le altre misure del governo regionale, l’abbattimento delle liste d’attesa con interventi mirati e monitoraggio costante; investimenti straordinari per reparti, macchinari e tecnologie avanzate; progetti per nuovi ospedali e ristrutturazione delle strutture esistenti; digitalizzazione dei servizi sanitari per semplificare l’accesso alle prestazioni; rafforzamento della medicina di prossimità, con nuove Case di Comunità e potenziamento dei servizi domiciliari.

“I dati Istat vanno letti con responsabilità: il fenomeno della rinuncia alle cure è nazionale e frutto di anni di sottofinanziamento. Noi stiamo invertendo la rotta, con risorse reali, visione strategica e attenzione alle fasce più fragili. Basta con le polemiche sterili: la salute dei cittadini merita rispetto e lavoro serio.”