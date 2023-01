Sanità, Savo (FdI): “Il valore della salute oltre gli slogan elettorali”

“Serve una nuova proposta strategica in grado di ripensare il nostro Servizio Sanitario nazionale sulla base di un’analisi seria e specifica sugli attuali punti di forza e di debolezza del sistema. L’obiettivo è creare una rete ospedaliera funzionale, in una logica di medicina territoriale e di prossimità vicino alla gente, in grado di generare un patrimonio sanitario ottimale anche e soprattutto per le piccole realtà periferiche – ha dichiarato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessia Savo -. Il nodo della carenza di operatori, delle liste di attesa infinite, del recupero delle vecchie strutture dismesse o poco rispondenti alle esigenze della realtà locale, come anche affidare un ruolo centrale ai medici di base per la prima diagnosi, deve essere messo al centro del dibattito politico, in vista delle prossime elezioni, dal quale nessuno e dico nessuno può permettersi di esimersi. In sostanza, la battaglia si deve concentrare su poche ma importanti obiettivi: potenziare e migliorare le prestazioni delle strutture ospedaliere esistenti, pensare alla realizzazione di due poli nella zona Nord della provincia, Anagni ad esempio, e nella Valle di Comino, ancora riqualificare le vecchie strutture adibendole a centri accoglienza per persone fragili, donne in difficoltà e per la cura, diagnosi e prevenzione. Inoltre, non va dimentica la terza età, quella fascia di persone che in molti pensano di dover mettere da parte. A loro dobbiamo un progetto di vita dignitoso che sappia valorizzarli e dargli un ruolo nella società. Ripensare, quindi, la rete sanitaria è fondamentale. Senza questo passaggio che ritengo fondamentale, non si può discutere di riorganizzazione del sistema sanitario. L’attenzione del paziente prima di tutto”.

COMUNICATO STAMPA

