SANITÀ, ROCCA: SOLIDARIETÀ A OPERATORI “GRASSI” AGGREDITI

«Piena solidarietà agli operatori sanitari dell’Ospedale Grassi di Ostia per la vile aggressione subita ieri, nel tardo pomeriggio, all’interno del Pronto Soccorso della struttura, perpetrata da parte di un utente. Queste violenze devono finire, non smetteremo mai di dirlo a gran voce e di fare tutto il possibile per arginare l’odioso e insensato fenomeno. Un plauso particolare all’Oss e ai quattro infermieri coinvolti che, nonostante la delicata situazione, hanno continuato a garantire il loro servizio e hanno deciso di sporgere denuncia soltanto alla fine del turno di lavoro. Siamo e saremo sempre al fianco – con gratitudine – di chi presta un fondamentale servizio in favore della collettività».Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

