Sanità, Rocca inaugura gli Ospedali di Comunità di Alatri e Pontecorvo

Il prossimo 15 luglio si terrà l’inaugurazione ufficiale degli Ospedali di Comunità di Alatri e Pontecorvo, a conclusione di un lavoro capillare che, come Giunta regionale, abbiamo voluto portare avanti per rafforzare l’assistenza sanitaria in due importanti comuni del nostro territorio.

La scelta di investire nella realizzazione degli Ospedali di Comunità nei territori più decentrati e periferici della nostra Regione risponde all’esigenza di garantire il consolidamento dei principi di continuità assistenziale e di prossimità nell’erogazione del servizio sanitario pubblico, elementi indispensabili per assicurarne efficienza, qualità e accessibilità.

La realizzazione di queste due importanti strutture, cui si aggiunge l’installazione di un nuovo macchinario per la risonanza magnetica presso l’ospedale di Alatri, rappresenta un risultato concreto. E proprio ad Alatri il vicesindaco Roberto Addesse ha voluto fortemente organizzare la visita del Presidente Rocca tramite il DG Asl Cavaliere per suggellare ancora una volta l’importanza del presidio ospedaliero della città che porta benefici sull’intera provincia. Per Pontecorvo il sindaco Anselmo Rotondo ancora una volta con la seconda visita del governatore dimostra il suo attaccamento alla struttura sanitaria e alla città. Ad entrambi gli amministratori rivolgo i miei personali e istituzionali ringraziamenti per l’impegno profuso.

Un sentito ringraziamento va inoltre al Presidente Francesco Rocca per aver confermato, ancora una volta, la sua attenzione e la sua vicinanza al territorio della provincia di Frosinone.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore della Regione Lazio.