Sanità, Rocca inaugura ad Anagni Casa e Ospedale di Comunità: a Frosinone la nuova Holding Area

Nuovi servizi territoriali, percorsi dedicati ai pazienti oncologici e nuovi spazi per l’emergenza-urgenza.

Prosegue il piano di investimenti della Regione Lazio per rafforzare la sanità della provincia di Frosinone. Questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accompagnato dal direttore generale della ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere, ha inaugurato ad Anagni la Casa della Comunità, l’Ospedale di Comunità e il PACO (Punto Oncologico di Accesso e Continuità di Cura), con il Punto di Somministrazione dei Farmaci Antiblastici, e, a Frosinone la nuova Holding Area del Pronto Soccorso dello ‘Spaziani’.

Ad Anagni, la nuova Casa della Comunità e l’Ospedale di Comunità rappresentano un modello di assistenza di prossimità che concentra in un unico presidio servizi sanitari, sociosanitari e percorsi di presa in carico per i pazienti fragili e cronici. Finanziati con oltre 3,5 milioni di euro di risorse PNRR, gli interventi hanno consentito di riqualificare gli spazi destinati agli ambulatori specialistici, ai servizi di continuità assistenziale e alle attività territoriali, rafforzando la rete di prossimità a servizio del Distretto Anagni-Alatri.

La Casa della Comunità, individuata come Super Hub h24 al servizio di circa 87mila cittadini, concentra in un’unica sede assistenza primaria, specialistica, infermieristica, servizi sociosanitari e amministrativi. Nello stesso complesso trova spazio l’Ospedale di Comunità, con 20 posti letto, destinato alla presa in carico di pazienti fragili e cronici che necessitano di assistenza e continuità delle cure dopo la dimissione ospedaliera.

Sempre ad Anagni è stato attivato il nuovo Punto di Somministrazione Farmaci Antiblastici, che riporta sul territorio un servizio atteso da anni e consente ai pazienti oncologici di effettuare visite, controlli e terapie senza doversi spostare verso altri ospedali della provincia. Il servizio, dotato di sei postazioni per le infusioni, è inserito all’interno del PACO – Punto di Accesso e Continuità di Cure in Oncologia, la porta di ingresso ai percorsi oncologici della ASL di Frosinone, garantendo presa in carico tempestiva, orientamento ai percorsi di cura e continuità assistenziale in un contesto moderno, sicuro e vicino ai cittadini.

A Frosinone, la nuova Holding Area del Pronto Soccorso dello ‘Spaziani’, finanziata con 4,5 milioni di euro di fondi del Giubileo, è stata realizzata attraverso l’ampliamento dell’ospedale con un nuovo volume di circa 500 metri quadrati. Dotata di 15 posti letto dedicati ai pazienti in attesa di ricovero, la struttura consente di ridurre il sovraffollamento e il fenomeno del ‘corridor care’, migliorando sicurezza, qualità dell’assistenza e tempi di presa in carico. L’area è inoltre dotata di una Control Room con postazione a vetro che permette di visionare tutti i posti letto oltre a una medicheria-infermeria.

Le inaugurazioni di oggi rappresentano una nuova tappa del percorso di rafforzamento della sanità territoriale e ospedaliera della provincia di Frosinone, sostenuto dalle risorse del PNRR, del Giubileo e dagli investimenti regionali. Un programma che punta ad avvicinare i servizi ai cittadini, migliorare l’accesso alle cure e rendere più moderna ed efficiente la rete sanitaria provinciale.