SANITÀ, ROCCA: «IL PROGETTO DEL NUOVO POLICLINICO UMBERTO I RAPPRESENTA UNA SVOLTA STORICA DI CUI SONO MOLTO ORGOGLIOSO»

«Dopo oltre 25 anni di complessità e rinvii, arriva finalmente un risultato concreto per valorizzare l’eccellenza del policlinico più antico d’Italia.

Il progetto, elaborato dalla Sapienza Università di Roma e frutto di un lavoro corale di tutte le istituzioni coinvolte, prevede il passaggio dagli oltre 50 edifici attuali a un nuovo monoblocco su viale dell’Università.

Un’organizzazione moderna ed efficiente che concentrerà degenze, pronto soccorso, diagnostica, blocchi operatori e servizi, aumentando i posti letto e migliorando concretamente la qualità dell’assistenza.

Una struttura a ridotto impatto ambientale, più sostenibile dal punto di vista economico e pienamente all’altezza del ruolo clinico e scientifico che il Policlinico Umberto I è chiamato a svolgere.

La razionalizzazione consentirà inoltre di liberare e valorizzare i padiglioni storici, che non saranno più destinati ad attività sanitarie ma diventeranno spazi per studenti, ricerca, servizi e residenze.

Nascerà così una vera e propria città della cura, della conoscenza e della ricerca: un grande campus universitario integrato, aperto e moderno.

Nelle prossime settimane partirà la gara per la progettazione. Ora bisogna andare avanti spediti, per costruire il Policlinico del futuro, all’altezza della sua storia».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.