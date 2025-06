SANITA’, ROCCA: «IL LAZIO TRA LE REGIONI PIU’ VIRTUOSE. RISULTATO CHE PREMIA SERIETA’ E RESPONSABILITA’»

«La sanità del Lazio si conferma tra le più virtuose d’Italia: siamo una delle poche Regioni con i conti in attivo, in controtendenza rispetto alla media nazionale. È un risultato che premia il lavoro serio e responsabile portato avanti in questi mesi, in un settore delicato e centrale come quello della sanità pubblica».

Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, commentando i dati pubblicati oggi dal Corriere della Sera e tratti dall’analisi del Centro di Ricerca REP di Fondazione Etica, secondo cui il Lazio registra un saldo sanitario positivo di 16 euro pro capite, a fronte di una media nazionale negativa di 114 euro.

«Questo traguardo – prosegue Rocca – non è un punto di arrivo, ma un segnale chiaro che il percorso intrapreso è quello giusto. Abbiamo puntato su una gestione rigorosa delle risorse, sul controllo della spesa e sull’efficientamento del sistema sanitario, senza mai perdere di vista i bisogni dei cittadini».

«Abbiamo ereditato una situazione disastrosa, con un sistema fragile, inefficiente e carico di squilibri strutturali. Ma non ci siamo voltati dall’altra parte. Ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo assunti le responsabilità e abbiamo avviato una revisione profonda della macchina sanitaria regionale. Oggi iniziamo a vedere risultati concreti, ma siamo consapevoli che il percorso è ancora lungo e che restano criticità da affrontare con determinazione», conclude il presidente Rocca.