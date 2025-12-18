SANITÀ: ROCCA HA PRESENTATO IL “BONUS PSICONCOLOGIA”, UN NUOVO SOSTEGNO PER PAZIENTI ONCOLOGICI E FAMILIARI

È stato presentato ieri, dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il progetto “Bonus Psiconcologia”, un intervento innovativo dedicato al benessere psicologico dei pazienti oncologici e dei loro familiari, realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio e la Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO).

Alla conferenza stampa sono intervenuti, inoltre: Andrea Urbani, direttore direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, Elisabetta Longo, direttore della direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione della Regione Lazio; Paola Medde, presidente dell’Ordine degli Psicologi del LazioK; Anna Costantini, past president e responsabile dei rapporti con le Regioni SIPO.

Il progetto punta a garantire sostegno psicologico, psicoterapeutico e psico-sociale continuativo, dalla diagnosi alle cure, fino alla riabilitazione e al possibile reinserimento nella vita sociale e lavorativa. In particolare, il progetto introduce un sistema di voucher per colloqui psicologici e una piattaforma digitale con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra pazienti, familiari e professionisti esperti in psico-oncologia.

La diagnosi e il percorso oncologico generano, infatti, un impatto profondo sulla vita della persona e della famiglia: sul corpo, sul ruolo sociale, sulle relazioni, sul lavoro e sul benessere emotivo. Le evidenze scientifiche mostrano che, in una percentuale compresa tra il 33% e il 52%, i pazienti oncologici manifestano livelli clinicamente significativi di distress psicologico: ansia, depressione, disturbi del sonno, problematiche sessuali e difficoltà emotive complesse, che richiedono un intervento specialistico.

Il “Bonus Psiconcologia” prende le basi dal Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ordine degli Psicologi del Lazio, sottoscritto il 3 maggio 2024.

Per l’attuazione delle attività, la Regione Lazio ha stanziato 5,5 milioni di euro, cofinanziati dall’Unione Europea attraverso il Programma regionale FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 “Inclusione sociale”, Obiettivo specifico k.

La piattaforma digitale, www.psiconcologia.lazio.it , presentata oggi, consentirà una procedura semplice di adesione sia per gli utenti sia per i professionisti, garantendo trasparenza, rapidità e continuità del servizio.

La SIPO, selezionata tramite avviso pubblico, realizzerà un articolato programma di formazione e aggiornamento specialistico rivolto a psicologi, psicoterapeuti e operatori sanitari coinvolti, rafforzando le competenze della rete psico-oncologica regionale.

Per promuovere il progetto, la Regione Lazio lancerà una campagna di comunicazione, che partirà giovedì 18 dicembre 2025.

IL PROGETTO IN SINTESI

Durata : 36 mesi.

: 36 mesi. Destinatari : pazienti oncologici e familiari/caregiver residenti o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi, con ISEE fino a 40mila euro.

: pazienti oncologici e familiari/caregiver residenti o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi, con ISEE fino a 40mila euro. Voucher : fino a 16 colloqui psicologici, estendibili a 32 su valutazione sanitaria.

: fino a 16 colloqui psicologici, estendibili a 32 su valutazione sanitaria. Valore : 75 euro a incontro.

: 75 euro a incontro. Professionisti : psicologi iscritti alla Sezione A dell’Albo del Lazio con comprovata esperienza in psico-oncologia.

: psicologi iscritti alla Sezione A dell’Albo del Lazio con comprovata esperienza in psico-oncologia. Modalità : incontri in presenza o da remoto.

: incontri in presenza o da remoto. Tempi: percorso da concludere in 180 giorni; pagamento delle prestazioni entro 30 giorni da parte dell’Ordine.