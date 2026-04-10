Sanità, Rocca: “153 milioni per edilizia e innovazione, pilastri per garantire cure ai cittadini”

La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca, ha approvato il programma degli investimenti per gli interventi di edilizia sanitaria e per l’ammodernamento e il potenziamento tecnologico di apparecchiature di elevato livello tecnologico e di medio basso livello tecnologico, a valere sulle risorse relative agli utili di esercizio 2023 e 2024.

Il piano è finanziato per un importo complessivo di 153.829.693,83 euro e prevede interventi destinati alla sostituzione e al potenziamento di apparecchiature a elevata (esempio acceleratori lineari, PET-TC) e medio-bassa tecnologia (ad esempio letti, defibrillatori), nonché per opere di edilizia sanitaria.

Tra gli interventi di rilievo, si segnala la realizzazione di nuovi siti di radioterapia presso la ASL Roma 3 e la ASL Roma 4, oltre al potenziamento dei sistemi PET-CT al Policlinico Umberto I e all’A.O. San Camillo Forlanini. Per le province la dotazione di nuovi mammografi agli ospedali Santa Maria Goretti di Latina e Dono Svizzero di Formia, sono previsti nuovi defibrillatori per le strutture ospedaliere e della Tac per l’ospedale di Sora e la nuova risonanza magnetica del nuovo Ospedale di Amatrice.

«La Giunta compie oggi un passo fondamentale per il rafforzamento del nostro Servizio Sanitario Regionale. Con l’approvazione di questo programma di investimenti da oltre 153 milioni di euro, interveniamo in modo concreto su edilizia sanitaria e innovazione tecnologica, pilastri essenziali per garantire cure sempre più efficaci, sicure e tempestive ai cittadini del Lazio. Stiamo investendo sia nelle grandi tecnologie – come gli acceleratori lineari e i sistemi PET-TC – che nelle dotazioni di uso quotidiano, fondamentali per migliorare la qualità dell’assistenza in tutte le strutture. Parallelamente, proseguiamo nel potenziamento infrastrutturale, con interventi mirati che renderanno i nostri ospedali più moderni, funzionali e accessibili. Particolare attenzione è stata dedicata all’ampliamento dell’offerta di radioterapia e al rafforzamento della diagnostica avanzata, con investimenti strategici presso importanti realtà come il Policlinico Umberto I e l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Questo piano rappresenta un utilizzo responsabile e lungimirante degli avanzi di amministrazione che vengono reinvestiti interamente per la salute dei cittadini. Il nostro obiettivo è costruire una sanità pubblica sempre più moderna, equa e vicina ai bisogni delle persone», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Nel dettaglio la suddivisione degli importi sulla base delle richieste di fabbisogni e della relativa documentazione tecnica inviata a tutte le Aziende sanitarie del Lazio interessate: