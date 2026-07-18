Sanità, rivoluzione nel 118: più ambulanze e nuove postazioni nel Lazio

La Regione Lazio accelera sul potenziamento del sistema di emergenza-urgenza. Ares 118 ha presentato un nuovo piano strategico che punta a rafforzare il servizio attraverso l’attivazione di nuove postazioni, l’incremento dei mezzi di soccorso e importanti investimenti in tecnologia.

L’obiettivo è rendere gli interventi ancora più rapidi ed efficienti, migliorando la copertura del territorio e la qualità dell’assistenza ai cittadini. Entro la fine dell’anno è prevista l’apertura di 25 nuove postazioni gestite direttamente da Ares 118, mentre prosegue il percorso di internalizzazione del servizio.

Il piano comprende anche l’introduzione di ambulanze sempre più tecnologiche, in grado di trasmettere in tempo reale i parametri vitali dei pazienti agli ospedali, consentendo ai pronto soccorso di prepararsi prima dell’arrivo del mezzo e ridurre così i tempi di intervento.

Ogni anno il sistema dell’emergenza del Lazio gestisce circa 600 mila missioni di soccorso attraverso una rete composta da 270 mezzi, tra ambulanze, automediche ed elicotteri. Previsti inoltre nuovi defibrillatori sul territorio e un rafforzamento della collaborazione con il volontariato.

Un investimento che punta a rendere il servizio 118 sempre più moderno, efficiente e capillare, con benefici attesi anche per le province, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico e durante le emergenze estive. Foto archivio