Sanità, Quadrini: “La famiglia Faroni porta l’eccellenza italiana nel mondo”

AVEZZANO (AQ) – Un dibattito di altissimo livello sul futuro della sanità e sul ruolo geopolitico dell’Italia nel bacino del Mare Nostrum. Questo il cuore della presentazione del libro “Il Mediterraneo della salute. Tutti insieme per un’Italia leader della sanità”, scritto da Cristopher Faroni, presidente del Gruppo INI (Istituto Neurotraumatologico Italiano). L’incontro, svoltosi nella Sala Consiliare del Comune di Avezzano, ha visto la partecipazione di figure di spicco delle istituzioni e della sanità, tra cui Gianluca Quadrini, Consigliere della Provincia di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, accorso per testimoniare la sua vicinanza e il suo apprezzamento a un progetto di respiro internazionale.

Il saggio: l’Italia come “Hub Sanitario” mondiale

Il libro di Cristopher Faroni non è solo un’analisi tecnica, ma un vero e proprio manifesto strategico. Il saggio propone una visione ambiziosa: trasformare la penisola italiana nel principale polo di attrazione per i pazienti provenienti dall’intera area del Mediterraneo, dai Paesi arabi e dall’Africa. Attraverso dati precisi e il contributo di esperti e manager, Faroni dimostra come l’Italia possieda tutte le carte in regola per primeggiare: una tradizione medica millenaria – che unisce idealmente la Roma antica, la Scuola Medica Salernitana e la sanità moderna – e professionisti d’eccellenza, capaci di offrire cure di altissimo livello a costi decisamente competitivi rispetto ai colossi statunitensi o del Nord Europa.

Il testo indica chiaramente la via per raggiungere questo obiettivo: superare la vecchia contrapposizione ideologica tra sanità pubblica e privata in favore di un modello di integrazione sinergico. Questa collaborazione consentirebbe di intercettare i flussi del turismo sanitario e le grandi assicurazioni estere, attirando capitali freschi da reinvestire direttamente nel Sistema Sanitario Nazionale, migliorando i servizi per tutti i cittadini. Un focus particolare è dedicato anche all’umanizzazione delle cure e all’età evolutiva, modelli in cui l’Italia vanta primati assoluti nella presa in carico globale del paziente.

L’intervento di Gianluca Quadrini: il plauso alla famiglia Faroni

Presente all’evento, il Dirigente ANCI Lazio e Consigliere provinciale Gianluca Quadrini ha espresso parole di fortissimo sostegno al progetto, tributando un caloroso ringraziamento alla famiglia Faroni per lo straordinario contributo umano e scientifico che offre da decenni al territorio e al Paese.

«Il volume di Cristopher Faroni lancia una sfida culturale e politica che le istituzioni hanno il dovere di cogliere – ha dichiarato Gianluca Quadrini – poiché la sanità italiana ha competenze uniche che meritano di essere valorizzate oltre i confini nazionali. Il mio plauso più vivo va alla famiglia Faroni che, portando avanti con orgoglio e lungimiranza l’eredità intellettuale e medica del compianto fondatore, il professor Delfo Faroni, continua a guidare il Gruppo INI verso traguardi straordinari. Coniugando ricerca all’avanguardia, investimenti tecnologici e profonda umanità, la famiglia Faroni dimostra ogni giorno come la sinergia e la visione possano fare del nostro Paese un leader indiscusso della medicina globale».

La presentazione di Avezzano ha confermato la grande attenzione del mondo politico e scientifico verso una proposta che unisce lo sviluppo economico, la crescita territoriale e il diritto universale alla salute, gettando le basi per una sanità italiana sempre più forte e aperta al mondo.