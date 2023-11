Sanità pubblica, un convegno a Ferentino con il Senatore Prof. Andrea Crisanti

Ad organizzarlo il circolo e il gruppo consiliare del Partito democratico locale, “I cittadini di questo comprensorio meritano una rete di assistenza migliore”.

E’ in programma per mercoledì 29 novembre alle ore 18,30, presso la sala convegni dell’Hotel Bassetto, un incontro-dibattito con il Senatore Prof. Andrea Crisanti sul tema dei rapporti tra politica e sanità, aperto a tutta la cittadinanza. Ad organizzarlo la sezione e il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ferentino

“Il diffuso stato di insoddisfazione dei cittadini di Ferentino per l’assistenza sanitaria pubblica, sia di medicina territoriale che ospedaliera – spiegano gli organizzatori – a cui si aggiunge l’insufficienza del numero dei posti letto nella provincia di Frosinone e l’emergenza ambientale della Valle del Sacco, hanno spinto il Partito Democratico di Ferentino ad attivarsi per la difesa e lo sviluppo di una rete di assistenza e di servizi migliore”.

Alla premessa, segue l’elenco delle necessità del circondario di Ferentino: “Nel nostro territorio occorre implementare la Case della Comunità con medici di famiglia, specialisti, infermieri, laboratori di analisi e di tecnologie diagnostiche, utilizzando le strutture dell’ex ospedale civico, e costruire un nuovo Ospedale pubblico, a servizio dell’intero territorio provinciale, nella zona Stazione-Casello autostradale, integrato e complementare con le con funzioni sanitarie dell’Ospedale Spaziani di Frosinone, in particolare con l’attivazione di un settore specifico per l’oncologia, ed in sinergia con le funzioni sanitarie di livello più elevato del Policlinico Universitario di Tor Vergata, che è facilmente raggiungibile con il collegamento autostradale, e con il servizio di eliambulanza da localizzare nell’aeroporto di Frosinone che a breve sarà dismesso dall’Aeronautica Militare.”

“L’efficienza della sanità pubblica dipende dalle scelte politiche – continuano gli organizzatori – ed ecco il perché dell’invito, prontamente raccolto, al Prof. Andrea Crisanti, illustre scienziato, che tutti gli italiani hanno conosciuto durante il periodo della pandemia per i suoi interventi pubblici sempre motivati e lungimiranti, e che nella sua attività di Senatore della Repubblica si sta contraddistinguendo per l’azione a difesa della sanità pubblica.

“Il tema è importante e interessa tutti – concludono dal Pd – per cui l’invito alla cittadinanza è quello di partecipare”.

COMUNICATO STAMPA