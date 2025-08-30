Sanità pubblica, diritti e servizi: il Movimento Civico incontra la Direttrice Colella per rilanciare il SS. Trinità di Sora

Se dovessimo indicare un solo termine per definire l’incontro che noi del Movimento Civico Sanità e Territorio abbiamo avuto il 28 agosto con la dottoressa Maria Giovanna Colella, Direttrice Sanitaria della Asl di Frosinone, sceglieremmo “pacato” o qualche suo sinonimo: calmo, tranquillo, quieto, sereno.

È stata questa la sensazione che ne abbiamo ricavato, soprattutto grazie alla stessa dottoressa Colella, la cui personale pacatezza sembra essere stata guadagnata attimo per attimo, e non ricevuta in dono.

In tale clima abbiamo esposto le necessità relative all’ospedale di Sora, chiedendo che siano implementati in esso tutti i servizi, alcuni dei quali già in essere, consoni allo status di Dea di Primo livello attribuito al SS. Trinità. In conclusione dell’incontro, ci ha fatto visita per un saluto il dottor Arturo Cavaliere, Direttore Generale della Asl.

In primo luogo, abbiamo quindi richiamato l’attenzione della direttrice sul mondo femminile, con le sue particolari esigenze nella relazione con la sanità pubblica.

In questo senso, abbiamo posto l’accento sul reparto di neonatologia, sul quale sarà utile intervenire per consolidare e valorizzare le ottime attività già in essere, poiché, secondo la stessa Direttrice, per sua natura esso fornisce, non solo metaforicamente, una prospettiva per il futuro, all’ospedale e al territorio.

Il tutto verrebbe integrato con altri servizi alle donne, quali:

1)la partoanalgesia epidurale, che consente di eliminare o ridurre il dolore durante il travaglio e il parto;

2)il trattamento del Pavimento Pelvico, terapia praticata anche sugli uomini ma più frequentemente per le donne avanti con l’età.

Più in generale abbiamo sollecitato:

3)l’arrivo della Tac-Pet, il cui iter burocratico è in corso da qualche tempo, e per la quale attendiamo notizie importanti dalla direzione strategica della Asl per la prossima settimana;

4)interventi per il ripristino delle Cpre, fondamentali per i pazienti affetti da patologie delle vie biliari e del pancreas;

5)l’adozione di una tecnica mini invasiva con infiltrazioni di cellule staminali nelle articolazioni, per i pazienti affetti da artrosi, lesioni e altro;

6)l’ammodernamento delle sale operatorie esistenti e l’aggiunta di altre due.

Il filo conduttore della nostra esposizione, sul quale abbiamo trovato una totale consonanza con la Direttrice, è stato la difesa con ogni mezzo della sanità pubblica, usando al meglio le risorse disponibili, ottimizzandone l’organizzazione, valorizzando le professionalità e le eccellenze in essa presenti.

Perché riteniamo che il diritto alla salute sia un diritto primario della persona, e in quanto tale non possa essere affidato alle bizze del mercato, alla voracità del mondo degli affari, alla indifferenza etica del denaro.

La sanità deve essere pubblica.

Floriana Porretta, Presidente del Movimento Civico Sanità Territorio

Correlati