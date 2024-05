Sanita’ pubblica, Ciacciarelli:” con 520 nuove assunzioni per ASL Frosinone importante risposta per la nostra provincia”

«Nella giornata odierna è stato presentato ai sindacati il Piano Assunzioni 2024-2025 che riguarderà circa 9700 professionisti della sanità, costituendo il più grande investimento operato dalla Regione negli ultimi anni sul personale sanitarioSi conferma quindi la volontà del Governo Regionale del Lazio di cambiare pagina in materia di sanità pubblica, garantendo un forte rafforzamento del personale, necessario per superare la condizione di difficoltà e sofferenza in cui versano attualmente moltissimi operatori. Nell’ambito di tale piano sono previste 520 nuove assunzioni, di cui 389 quali autorizzazioni da rilasciare e 118 come stabilizzazioni, per la ASL di Frosinone. Si tratta di una boccata di ossigeno per il servizio sanitario in un territorio che ne aveva pienamente bisogno, confermando quindi la comprensione del presidente Rocca e dell’intero Governo Regionale delle esigenze delle province del Lazio. Ringrazio il Presidente Rocca per essersi reso promotore, dopo molti anni, di una svolta importante in materia di Sanità Pubblica». Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli.

