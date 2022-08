Sanità provinciale, Picano (FdI): “Disastrosa la gestione Zingaretti”

Ancora irrisolti i problemi inerenti i Pronto Soccorso degli ospedali ciociari. Il grido di allarme lanciato dalle organizzazioni ospedaliere e’ forte e chiaro, manca il personale sanitario medici e paramedici, questo comporta di sicuro un disservizio per gli utenti. Sull’argomento e’ intervenuto in modo energico e senza mezzi termini l’Avvocato Gabriele Picano di (FdI) e vice presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni dichiarando :” la gestione della sanità in provincia di Frosinone e non solo e’ disastrosa i cittadini sono costretti a lunghe file per essere assisti e spesso nei Pronto Soccorso si verificano situazioni incresciose ed aggressioni ai sanitari, che fanno quello che possono con la massima professionalità, spesso sono costretti ad effettuare doppi turno di lavoro per garantire il servizio. La gestione dei nosocomi provinciali da parte del presidente Zingaretti e’ stata deficitaria sotto ogni aspetto, senza tenere conto delle vere esigenze dei cittadini e non tutelando il personale medico e paramedico in servizio, aggiunge ancora l’Avvocato Picano, mi impegnerò con i vertici del mio partito affinchè si affronti questo annoso problema in modo definitivo e concreto senza false illusioni , attuando una politica sanitaria costruttiva, mettendo in campo tutte le iniziative possibili per ridare la giusta dignità ai malati e lavoratori”.

