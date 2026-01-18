Sanità, pronto soccorso della provincia: entra il supporto dei privati. Sarà una vera svolta?

A Frosinone cambia l’organizzazione dei pronto soccorso. Per garantire la continuità dei servizi di medicina e chirurgia d’urgenza e accettazione, l’ASL di Frosinone ha deciso di affiancare al sistema pubblico il supporto dei privati, attraverso una gara d’appalto aggiudicata alla società Medical Service Assistance.

L’appalto, del valore complessivo di 8 milioni di euro, avrà una durata di 24 mesi e interesserà i quattro ospedali della provincia di Frosinone. L’obiettivo dichiarato è chiaro: ridurre i tempi di attesa dei pazienti e migliorare l’efficienza complessiva dei pronto soccorso, oggi messi a dura prova dalla cronica carenza di personale medico.

Secondo quanto previsto dal capitolato, la Medical Service Assistance si impegna a fornire personale medico specializzato, garantendo direttamente gli oneri di formazione e sicurezza, oltre alla piena copertura dei turni. Un elemento centrale dell’accordo riguarda anche la stabilità delle équipe, con l’obiettivo di limitare il turnover e assicurare continuità assistenziale, aspetto spesso critico nei reparti di emergenza.

Non si tratta, tuttavia, di una privatizzazione dei pronto soccorso. La gestione resterà saldamente in capo all’ASL di Frosinone, che continuerà a definire indirizzi, direttive e organizzazione dei servizi. Il ruolo del soggetto privato sarà esclusivamente di supporto operativo, fornendo personale medico per alleggerire la pressione sulle strutture pubbliche e migliorare la qualità delle prestazioni offerte.

Una scelta definita necessaria in un contesto sempre più complesso, segnato dalla difficoltà di reperire medici disponibili, soprattutto nei servizi di emergenza-urgenza. L’intervento dei privati viene così presentato come una risposta pragmatica alle criticità del sistema, in attesa di soluzioni strutturali di lungo periodo.

Per i cittadini, la speranza è che il nuovo assetto si traduca concretamente in attese più brevi, maggiore continuità assistenziale e un servizio più efficiente, senza intaccare il ruolo centrale della sanità pubblica. Un banco di prova importante per l’ASL e per l’intero sistema sanitario provinciale.

