Sanità, procedure di selezione personale infermieristico. Ciacciarelli (Lega) interroga Zingaretti

“Il centro studi della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche ha recentemente documentato che nel Lazio mancano circa 4000 infermieri; Contrariamente e quanto vorrebbe la logica e criteri di economicità, invece che assumerli tramite la graduatoria del concorso del Sant’Andrea, si procede ad appaltare il lavoro ad agenzie interinali. Non è dato sapere quali sono i criteri di selezione del personale infermieristico preso dalle agenzie interinali, né quali competenze professionali hanno gli stessi valutatori, per poter svolgere il delicato lavoro per il quale queste persone vengono assunte; tale mancanza di informazioni, assolutamente necessarie, determina il potenziale rischio di favorire l’abusivismo della professione infermieristica e mettere a rischio la salute dei cittadini laziali; La gara di appalto al ribasso per l’affidamento dell’assistenza infermieristica e di attività di supporto a soggetti privati costerà 48 milioni di euro di soldi pubblici, nonostante risultino circa 7400 gli infermieri, che hanno espletato un regolare concorso pubblico basato su 3 prove: scritta, pratica e orale, che aspettano da mesi di entrare in servizio nella sanità Regionale dopo l’ultimo concorso espletato dall’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. Il continuo taglio dei posti letto e il blocco del turnover del personale ha depauperato il SSR. Il più volte annunciato, forse solo oggi raggiunto veramente, obiettivo dell’uscita dal Commissariamento della sanità, determina la possibilità, anzi la necessità, di procedere velocemente, a formalizzare le procedure concorsuali per selezionare nuovo personale; Per tutti questi motivi ho presentato un’interrogazione a Zingaretti per sapere quali provvedimenti la Regione Lazio intenda assumere per dare seguito alle procedure concorsuali e nello specifico in ordine alla graduatoria attualmente esistente per il personale sanitario tutt’oggi valida e esistente presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

