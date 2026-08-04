Sanità privata, la Regione Lazio scopre il QR Code: trasparenza o semplice operazione d’immagine?

La Regione Lazio annuncia una svolta per la sanità privata accreditata introducendo un sistema di QR Code che consentirà ai cittadini di verificare, direttamente dallo smartphone, autorizzazioni, accreditamenti e requisiti delle strutture sanitarie e degli studi medici. Un provvedimento presentato come un passo avanti verso una maggiore trasparenza.

L’iniziativa rappresenta certamente uno strumento utile per rendere più accessibili alcune informazioni amministrative. Tuttavia, resta una domanda che molti cittadini si pongono: basta un QR Code per risolvere i problemi della sanità?

La realtà quotidiana racconta di liste d’attesa interminabili, carenza di personale, pronto soccorso in affanno e difficoltà nell’accesso alle cure. Problemi che incidono concretamente sulla vita delle persone e che difficilmente possono essere affrontati con un semplice intervento tecnologico.

La trasparenza è un principio fondamentale e ogni misura che permetta ai cittadini di conoscere meglio i requisiti delle strutture sanitarie è positiva. Ma la sfida della Regione Lazio dovrebbe andare ben oltre la digitalizzazione dei documenti: servono investimenti, controlli costanti, più medici, più infermieri e servizi realmente efficienti.

Il rischio è che il QR Code finisca per diventare il simbolo di una sanità più attenta all’immagine che alle criticità strutturali. I cittadini, infatti, non chiedono soltanto di poter verificare un’autorizzazione con lo smartphone: chiedono soprattutto di essere visitati in tempi rapidi e di ricevere cure adeguate senza dover attendere mesi.

La trasparenza è importante, ma da sola non basta. La vera prova per la Regione Lazio sarà dimostrare di saper migliorare concretamente la qualità dell’assistenza sanitaria, pubblica e privata, andando oltre gli annunci e le operazioni di facciata.