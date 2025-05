Sanità Privata, Giuliano (UGL): “Oltre 200.000 operatori AIOP-ARIS senza rinnovo del contratto. La misura è colma, 22 maggio sciopero nazionale”

“Lo abbiamo sempre sostenuto ed il 22 maggio, in presidio di fronte al Ministero della Salute a Roma, lo urleremo forte: non devono esistere operatori di serie B. Per tutelare diritti e dignità dei lavoratori della sanità privata e del sociosanitario delle strutture AIOP e ARIS, che attendono da lunghissimo tempo il rinnovo dei ccnl, abbiamo proclamato in questa data lo sciopero nazionale. Di parole ne abbiamo ascoltate a sufficienza e ormai la misura è colma. Ingenti risorse pubbliche sono state indirizzate verso le strutture accreditate, ma nonostante questo i fondi per dare agli oltre 200.000 operatori interessati un contratto al passo con i tempi non si trovano. Chiediamo a tutte la parti coinvolte una presa di coscienza per riaprire una trattativa che possa portare rapidamente ad una conclusione positiva. Non si gioca con il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie in un constante e stucchevole rimpallo di responsabilità. Siamo e resteremo in prima linea pronti a sostenere con ogni mezzo questa autentica battaglia per la giustizia sociale” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.

Correlati