Sanità privata, Giuliano (UGL): “Fumata grigia al Ministero sul rinnovo del contratto. Nuovo confronto il 15 gennaio 2026”

Roma – “L’incontro presso il Ministero della Salute rappresenta un passo avanti concreto e atteso da tempo nel percorso verso il rinnovo del CCNL della sanità privata AIOP–ARIS”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di UGL Salute, Gianluca Giuliano, al termine del confronto istituzionale.

“Abbiamo ribadito con forza un principio per noi irrinunciabile – ha sottolineato Giuliano –, non esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Tutti gli operatori del settore sanitario, indipendentemente dal comparto in cui prestano servizio, meritano pari dignità, tutele adeguate e un riconoscimento economico coerente con la professionalità che ogni giorno mettono al servizio dei cittadini”.

Secondo il sindacalista, “da troppi anni migliaia di lavoratrici e lavoratori attendono un rinnovo contrattuale capace di restituire valore al loro impegno. Oggi abbiamo registrato un clima costruttivo tra organizzazioni sindacali, Regioni e associazioni datoriali, con un ruolo attivo del Ministero che ha favorito un confronto finalmente orientato alla soluzione”.

Resta tuttavia aperto il nodo dell’avvio ufficiale delle trattative. “È una fumata grigia – ha precisato Giuliano – vista la mancata apertura formale del tavolo con Aiop e Aris. Siamo però fiduciosi che dal prossimo incontro, fissato per il 15 gennaio 2026, possano arrivare notizie positive per gli oltre 200mila operatori del settore privato accreditato”.

“È ora di accelerare – ha concluso – anche alla luce delle ingenti risorse messe a disposizione attraverso l’aumento dei DRG. Le parole e gli intenti devono tradursi in atti concreti. UGL Salute continuerà a vigilare e a incalzare tutte le parti coinvolte fino alla sottoscrizione di un rinnovo giusto, equilibrato e rispettoso del valore del lavoro”.