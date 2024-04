Sanita’, Pittiglio (Vice Presidente Provincia di Frosinone):” preoccupa declassamento sanita’ ciociara”

“Preoccupano le notizie relative al declassamento della sanità in provincia di Frosinone dopo le decisioni della Regione Lazio. Non è una questione di campanile protestare sull’eventuale taglio del Dea di secondo livello allo Spaziani di Frosinone, che Rocca sembra voglia prevedere a Latina: ciò che emerge è un continuo depauperamento dei servizi in un territorio che necessita, invece, di sostanziali investimenti per assunzione di nuovo personale e innalzamento dei servizi per garantire cure di qualità ai cittadini”. Così in una nota Enrico Pittiglio, vicepresidente della Provincia di Frosinone.

“I dati relativi alle persone che rinunciano a curarsi perché non possono sostenere i costi delle visite private fanno spavento. Il Dea di secondo livello a Frosinone garantirebbe maggiore qualità del servizio sanitario. In caso contrario, saremmo di fronte ad un passo indietro clamoroso da parte della Regione Lazio.

Spero – conclude – che come ha fatto la consigliera Battisti, tutti gli eletti del territorio facciano fronte comune per evitare che Frosinone perda il Dea di Secondo livello”.