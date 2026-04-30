Sanità, piano anti-precariato: svolta su assunzioni e liste d’attesa

Presentato nel corso di una conferenza stampa un nuovo emendamento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato a rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, con particolare attenzione alla stabilizzazione del personale e alla riduzione delle liste d’attesa.

L’iniziativa, promossa da Noi Moderati su impulso dell’On. Saverio Romano e dell’On. Maurizio Lupi, punta a intervenire su alcune delle principali criticità del sistema sanitario pubblico attraverso misure strutturali mirate al potenziamento degli organici e al miglioramento dell’efficienza dei servizi.

Tra i punti principali del provvedimento figurano l’aumento delle borse di specializzazione, l’introduzione di incentivi per le discipline mediche carenti, la riduzione della tassazione sugli straordinari per il personale infermieristico e la valorizzazione dell’esperienza maturata nel SSN nei concorsi pubblici.

Obiettivi chiari: contrastare il precariato, rafforzare la rete sanitaria e offrire risposte più rapide ai cittadini, soprattutto nei territori maggiormente penalizzati dalla carenza di personale.

Particolare attenzione viene rivolta anche alla provincia di Frosinone, dove le difficoltà legate agli organici e ai lunghi tempi di attesa continuano a rappresentare una delle principali emergenze per famiglie e pazienti.

“L’emendamento rappresenta un intervento significativo per il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale”, ha dichiarato Pietro Pacitti, segretario provinciale di Noi Moderati Frosinone. “La stabilizzazione del personale e la valorizzazione delle competenze sono fondamentali per migliorare la qualità dei servizi e garantire risposte più efficaci ai cittadini”.

Per Noi Moderati, la sanità pubblica resta una priorità strategica, con l’obiettivo di costruire un sistema più efficiente, accessibile e capace di garantire il diritto alla salute su tutto il territorio nazionale.