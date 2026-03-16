Sanità, Pasquale Ciacciarelli: “Il Progetto Tobia per aiutare i più fragili”

“ Grazie al lavoro di sinergia messo in campo tra la Regione Lazio e la ASL di Frosinone, è stato ufficialmente presentato il progetto Tobia, quale innovativo modello di assistenza ospedaliera dedicato a persone affette da disabilità.
L’introduzione del progetto Tobia presso gli ospedali di Frosinone, Sora e Cassino si pone nell’ottica di assicurare la realizzazione di un sistema integrato a sostegno dei pazienti “più fragili”, attraverso l’introduzione della figura dell’infermiere caregiver e la facilitazione dell’ingresso del paziente in struttura.
Il progetto Tobia conferma l’intento della Regione Lazio di valorizzare un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale, contraddistinto dalla stretta contiguità tra la prossimità e la continuità dell’assistenza e la rete del territorio.
Un obiettivo già perseguito con l’introduzione del modello del Budget della salute, quale strumento di presa a carico della persona attuativo di un progetto di vita personalizzato e che trova un ulteriore sostegno nella promozione del progetto Tobia presso le strutture ospedaliere della ASL di Frosinone.
Grazie al collega Assessore Regionale Massimiliano Maselli, al Direttore Generale dell’ASL Frosinone Arturo Cavaliere ai Consiglieri Regionali Alessia Savo e Daniele Maura e a tutto il personale sanitario della Provincia.
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.