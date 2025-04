Sanità nel Lazio, la rivoluzione promessa si è fermata ai proclami

DI AUGUSTO D’AMBROGIO EDITORE.

Digitalizzazione e liste d’attesa: le promesse mancate di Rocca e Maura.

A più di due anni dalle elezioni regionali, i proclami di Francesco Rocca e Daniele Maura sulla “rivoluzione della sanità” nel Lazio sembrano ormai parole vuote. Il presidente Rocca aveva promesso la digitalizzazione dell’intero sistema sanitario entro 100 giorni e l’abbattimento drastico delle liste d’attesa entro un anno. Ma alla prova dei fatti, quella che doveva essere una svolta storica si sta rivelando una promessa disattesa.

In una regione dove ancora oggi prenotare una visita specialistica può richiedere mesi e i cittadini continuano a rivolgersi al privato o a migrare verso altre regioni per farsi curare, è difficile non interrogarsi sulla distanza tra annunci e realtà. La “sanità a pezzi”, come Rocca l’aveva definita per attaccare il centrosinistra, oggi appare ancor più frammentata, ma questa volta senza alibi: a governare sono proprio lui e i suoi alleati.

Daniele Maura, consigliere regionale e voce di riferimento in Ciociaria per la maggioranza, non ha fatto mancare il suo appoggio entusiasta alla narrazione della “rivoluzione dietro l’angolo”. Eppure, nelle province come Frosinone, i cittadini vivono ogni giorno il peso di un sistema inefficiente, con strutture sottodimensionate, personale ridotto all’osso e un digital divide che rende ancora lontana l’idea di un sistema sanitario moderno e integrato.

Dov’è finita la digitalizzazione promessa in 100 giorni? Dove sono i risultati concreti sull’abbattimento delle liste d’attesa? A oggi, l’impressione è che si sia preferito puntare su slogan elettorali piuttosto che su una reale pianificazione sanitaria.

Il diritto alla salute non può essere affidato a operazioni di marketing politico. I cittadini del Lazio, e in particolare della Ciociaria, meritano una sanità accessibile, efficiente e dignitosa, non parole al vento.

