Sanità nel caos, Pronto Soccorso al collasso: “La Regione Lazio ha fallito”

Nel Lazio l’emergenza sanitaria non è più un episodio isolato, ma una condizione permanente. I Pronto Soccorso ormai lavorano da mesi oltre il limite, tra barelle nei corridoi, attese interminabili e personale ridotto allo stremo. Una situazione che, secondo molte voci critiche del territorio, rappresenta il risultato di anni di scelte politiche sbagliate e di una medicina territoriale progressivamente smantellata.

Sotto accusa finisce ancora una volta la gestione della sanità regionale. “I Pronto Soccorso al collasso sono il simbolo di una medicina territoriale distrutta dalle vecchie logiche politiche”, viene denunciato con forza. Nel mirino la mancata organizzazione dei servizi di prossimità, che avrebbe trasformato gli ospedali nell’unico punto di riferimento per migliaia di cittadini, anche per prestazioni non urgenti.

A far discutere è soprattutto il ritardo nell’attivazione di soluzioni concrete per alleggerire la pressione sugli ospedali. L’istituzione dei PIR, indicata come uno strumento capace di riportare il cittadino al centro del sistema sanitario, viene vista come un tentativo di invertire una rotta giudicata fallimentare. “Bisogna scegliere se difendere davvero la sanità pubblica oppure continuare a lasciare i cittadini abbandonati”, è l’accusa rivolta direttamente alla Giunta regionale del Lazio.

Le opposizioni e diversi amministratori locali parlano ormai apertamente di una sanità regionale incapace di garantire servizi adeguati, soprattutto nelle province. Intanto, mentre la politica continua a confrontarsi, i cittadini restano intrappolati in liste d’attesa infinite e in Pronto Soccorso sempre più congestionati.