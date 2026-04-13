Sanità nel caos a Isola del Liri: file interminabili al poliambulatorio ex INAM, cittadini costretti a rinunciare ai servizi

ISOLA DEL LIRI – Dovevano essere ridotte, quasi azzerate. Ma nella realtà quotidiana dei cittadini le file continuano a crescere. È quanto segnala una nostra lettrice che, questa mattina, si è recata presso il poliambulatorio ex INAM di Isola del Liri senza però riuscire a ottenere né una prenotazione né un servizio di esenzione.

All’interno della struttura, infatti, si sarebbe registrata una presenza massiccia di utenti, tale da rendere impossibile l’accesso ai servizi in tempi ragionevoli. “C’era tantissima gente, una situazione ingestibile”, racconta la cittadina, che alla fine è stata costretta a rinunciare e tornare a casa senza aver risolto la propria necessità.

Secondo quanto riferito, l’accorpamento di più servizi nello stesso punto avrebbe contribuito a generare una fila enorme, poco funzionale e tutt’altro che in linea con le esigenze dell’utenza. Una concentrazione che, invece di semplificare, rischia di rallentare ulteriormente l’erogazione delle prestazioni sanitarie.

E mentre i disagi si moltiplicano, dal fronte istituzionale continuano ad arrivare rassicurazioni. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la presidente della Commissione Sanità, Alessia Savo, hanno più volte dichiarato che le file sarebbero state abbattute grazie agli interventi messi in campo.

Ma la situazione segnalata a Isola del Liri sembra raccontare un’altra realtà. Una distanza evidente tra le comunicazioni ufficiali e l’esperienza concreta dei cittadini, che ogni giorno si trovano a fare i conti con attese lunghe e servizi difficilmente accessibili.

Il tema resta dunque aperto e merita attenzione: perché la sanità territoriale, soprattutto nei centri più piccoli, rappresenta un presidio fondamentale che deve garantire efficienza, accessibilità e rispetto per il tempo dei cittadini.

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