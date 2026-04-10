Sanità, Maura (FdI): “Dalla Regione oltre 20 milioni alla provincia di Frosinone per edilizia sanitaria, Casa della Comunità e tecnologie”

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“Grandi novità in arrivo per la sanità in provincia di Frosinone. Sono stati stanziati dalla Giunta Rocca oltre 20 milioni di euro per finanziare interventi di edilizia sanitaria e di potenziamento tecnologico delle strutture sanitarie, grazie agli utili di esercizio dei bilanci 2023/2024. Circa 2 milioni e mezzo di euro serviranno ad acquistare nuovi letti e defibrillatori, mentre oltre 17 milioni saranno impiegati per interventi di edilizia sanitaria rivolti a migliorare la sicurezza strutturale degli ospedali di Alatri, Cassino, Sora, ammodernare i reparti e favorire l’attivazione delle nuove Case di Comunità di San Giorgia a Liri, Monte San Giovanni Campano, Arpino, Paliano, Amaseno. Un grande investimento frutto del positivo lavoro che la Giunta Rocca ha realizzato in questi anni, attraverso una politica finanziaria oculata, seria e responsabile, che oltre ad aver contribuito ad abbattere il debito regionale, ha consentito di chiudere in attivo i bilanci degli anni precedenti, recuperando oltre 153 milioni che permetteranno di riqualificare il sistema sanitario sul territorio. Un risultato straordinario che dimostra la serietà, la competenza e l’affidabilità del presidente Francesco Rocca, dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, di tutta la Giunta regionale nel mantenere gli impegni assunti, riducendo gli sprechi e recuperando risorse da reinvestire sulla qualità dei servizi per i cittadini”.
Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura

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