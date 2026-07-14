Sanità, Maura (FdI): “Con i bilanci in attivo più investimenti e servizi. Dove vive il Pd?”

“Grazie alla Giunta Rocca, che per tre anni consecutivi ha chiuso i bilanci della sanità in attivo, partendo da un disavanzo di 130 milioni lasciato dalla Giunta Zingaretti, sarà possibile richiedere l’uscita dal piano di rientro. Un traguardo straordinario che ci permetterà di riacquisire piena autonomia per ciò che riguarda la politica fiscale e la capacità di ridurre la pressione fiscale per i redditi bassi. Un risultato frutto di un grande lavoro di risanamento finanziario portato avanti dal presidente Francesco Rocca, dall’ assessore al Bilancio Giancarlo Righini e dalla nostra maggioranza, che ha permesso di svincolare risorse e nuovi investimenti in favore della riqualificazione delle strutture ospedaliere, l’assunzione del personale, la dotazione tecnologica e il rilancio della qualità dei servizi sanitari sul territorio. Spiace che i colleghi dell’opposizione invece di plaudire ai risultati raggiunti preferiscano recitare il ruolo dei profeti di sventura. Certo che la sanità non è un’azienda ma proprio per questo abbiamo lavorato per sanare i bilanci e avere utili da reinvestire in servizi per i cittadini. Ed è ciò che è avvenuto. Quando ci siamo insediati i bilanci erano in profondo rosso e l’uscita dal piano di rientro soltanto una utopia. Oggi invece, grazie esclusivamente al lavoro della Giunta Rocca tutto ciò si sta traducendo in realtà. I colleghi del Pd prendano atto che con il centrodestra al governo è tutta un’altra storia”. Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura