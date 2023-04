Sanità, Maura (FdI): “Altro che blocco delle assunzioni, Battisti pensi agli oltre 200 mln di sforamento lasciati in eredità ai cittadini del Lazio”

“Non è nella mia indole, né appartiene al mio fare politica, abbassarmi a questi botta e risposta mediatici su un argomento tanto delicato, quanto profondamente complesso, quale la salute dei cittadini del Lazio. Ma le esternazioni di Sara Battisti, relative al blocco delle assunzioni nel settore della Sanità, mi costringono ad intervenire”.

Esordisce così Daniele Maura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in risposta alle dichiarazioni rilasciate dall’esponente del Pd.

“Forse giova ricordare a tutti, e principalmente a Sara Battisti – fa notare – che abbiamo ereditato dalla giunta Zingaretti oltre 200 milioni di sforamento sul bilancio che peseranno non poco sul futuro dei cittadini del Lazio. Entrando nel merito – aggiunge – c’è da dire che vanno ancora approvati i piani di fabbisogno e il budget 2023 da assegnare alle varie aziende. Nelle more di tutto ciò – prosegue Maura – si è deciso di fare un’attività di valutazione finalizzata a migliorare e potenziare l’offerta. Venendo al punto, è bene evidenziare che non si tratta di un blocco delle assunzioni ma di una misura volta alla razionalizzazione delle risorse. Ma una volta individuata la copertura finanziaria, si procederà con la stipula dei contratti. Ma l’organizzazione dei servizi sanitari, se non modificata, ci porterebbe a oltre 600 milioni di disavanzo nel 2023. Per fortuna di tutti, però, – conclude il consigliere regionale di FdI – quelli del Pd hanno smesso di fare danni, dopo aver raccontato di avere i bilanci in ordine, accendendo mutui milionari che ora cercheremo di non far ricadere sui cittadini del Lazio”.

