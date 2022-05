Sanità, Marcelli (M5S Lazio): “Sopperire a carenza neuropsichiatri infantili ASL RM3. Approvata mozione”

“Bisogna adeguare con urgenza l’organico della Asl Rm3 attraverso l’assunzione e l’inserimento di nuovo personale specializzato in neuropsichiatria infantile, psicologi e terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, assistenti sociali e logopedisti, attingendo dalle graduatorie regionali esistenti. Per questo motivo, con una Mozione da me presentata e approvata dall’Aula consiliare, ho chiesto alla Regione Lazio di sopperire alla mancanza di personale specializzato nella Asl che sia in grado di garantire le cure e l’assistenza continuativa di cui necessitano i piccoli pazienti”.

Così in una nota Loreto Marcelli, Capogruppo M5S alla Regione Lazio.

“Con la Mozione – prosegue Marcelli – si richiede anche di riattivare le convenzioni tra la Asl e le Università, le scuole di psicoterapia e i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) degli istituti superiori affinché non si interrompano i processi di inclusione scolastica, per risolvere quanto prima un problema che sta incidendo su tutto il territorio, sia a livello sanitario sia a livello sociale”.

“I Ragazzi e i bambini che soffrono di disturbi psichiatrici hanno il diritto di ricevere tutto il sostegno di cui necessitano. Noi faremo tutto ciò che è necessario per non lasciare da sole le famiglie costrette ad affrontare tali difficoltà” conclude il Capogruppo Loreto Marcelli.

COMUNICATO STAMPA

