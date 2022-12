Sanità, Marcelli (M5S Lazio): “Ricetta dematerializzata voluta da noi sia resa stabile”

“La ricetta materializzata va resa stabile. La proroga di un anno è solo il provvedimento tampone di un Governo che concentrato com’era a tutelare lobby e grandi evasori, ha tralasciato le reali necessità dei cittadini, non procedendo in tempo utile a rendere definitiva una misura che si è rivelata fondamentale sia durante la pandemia che dopo l’emergenza sanitaria.

Abbiamo fortemente voluto questa piccola rivoluzione che è partita dal Movimento 5 Stelle del Lazio, grazie ad una nostra proposta, e che poi è stata estesa in tutta Italia con un’ordinanza della Protezione Civile. Uno strumento che ha sburocratizzato il sistema, agevolato i pazienti dando loro la possibilità di ricevere via mail o via sms la prescrizione del farmaco e dato ai medici la possibilità di concentrarsi sulle cure piuttosto che sulle scartoffie.

La ricetta dematerializzata è utile a tutti, ma soprattutto ai pazienti più fragili, agli anziani e a coloro che hanno difficoltà a raggiungere il proprio medico di base. E’ l’esempio di come dalle situazioni di crisi possano nascere opportunità e cambiamenti positivi e, allo stesso tempo, la prova di quanto l’attuale esecutivo nazionale metta in coda, a tutto il resto, la vita reale delle persone”.

Così in una nota il capogruppo M5S alla Regione Lazio, Loreto Marcelli.

COMUNICATO STAMPA