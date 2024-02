Sanità, M5S Lazio: “Musicoterapia a supporto delle cure oncologiche. Approvata all’unanimità nostra mozione”

“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio regionale, della nostra Mozione con la quale si impegna la Giunta regionale ad assumere le opportune iniziative volte ad allestire in tutti i reparti di radioterapia e chemioterapia della regione apparecchiature tecnologiche per la musicoterapia, in modo da realizzare un ambiente favorevole attorno ai pazienti, ai sanitari e ai familiari tramite sale multidisciplinari emozionali.

Le patologie oncologiche, che sono devastanti dal punto di vista fisico, non lo sono da meno sotto il profilo psicologico, con la musicoterapia è possibile rendere meno traumatico e più sopportabile il difficile percorso del paziente e consentire una migliore risposta ai trattamenti farmacologici.

Se è vero che la musicoterapia non influisce direttamente sul cancro e non può sostituirsi in alcun modo alle cure, è anche vero che essa può avere un impatto importante sull’umore del malato e sappiamo che migliorare lo stato psico-fisico può fare la differenza nel modo in cui si affronta una patologia”.

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA