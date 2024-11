Sanità Lazio, UGL: “Operatore aggredito al San Filippo Neri. Potenziare sicurezza: curarci di chi ci cura è dovere civico”

“L’ennesima aggressione avvenuta ai danni di un autista di una ambulanza nella serata di ieri mette in luce i gravi problemi di sicurezza della città di Roma ed i continui rischi che gli operatori sanitari corrono nello svolgimento della loro attività” commentano Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute e Valerio Franceschini, segretario provinciale di Roma. “L’episodio, avvenuto mentre il mezzo dell’emergenza urgenza stava scaricando un ferito presso il pronto soccorso del San Filippo Neri, è l’ennesimo di una catena interminabile. È stato proprio l’uomo soccorso dall’equipaggio dell’ambulanza a scagliarsi con violenza sull’autista colpendolo con alcuni pugni così da procurare cinque gironi di prognosi. La misura è colma. Quotidianamente riceviamo segnalazioni di aggressioni, fisiche e verbali ai danni di operatori sanitari. Alle misure già in atto introdotte con il decreto antiviolenza come l’arresto in flagranza, chiediamo si aggiungano dappertutto impianti di videosorveglianza, bodycam e bracciali antiaggressione, come già la Regione Lombardia sta sperimentando. E al Questore di Roma chiediamo di potenziare al massimo la sicurezza in prossimità degli ospedali con uno stazionamento costante delle forze dell’ordine. Curarci di chi ci cura è un dovere civico di ogni cittadino” concludono i sindacalisti

