Sanità Lazio, UGL: “Apprezziamo impegno della Regione nella crisi della Fondazione Santa Lucia. Importante il prossimo tavolo con il Ministro Urso”

“Il futuro della Fondazione Santa Lucia è ancora avvolto da nubi nerissime ma dall’incontro di ieri tra la Regione Lazio e le sigle sindacali è emersa una volontà compatta per provare a trovare una soluzione che possa salvare una delle massime eccellenze italiane della neuroriabilitazione, salvaguardando i livelli occupazionali e non interrompendo l’erogazione dell’assistenza ai tanti pazienti che ne stanno usufruendo” dichiarano in una nota Armando Valiani, segretario regionale UGL Lazio e Valerio Franceschini segretario della UGL Salute Roma. “Il Giudice Fallimentare sta valutando con la massima attenzione le procedure in essere, si parla anche due possibili acquirenti e – proseguono i sindacalisti – l’impressione è che attorno alla crisi della Fondazione Santa Lucia ci sia un chiaro impegno di tutte le parti coinvolte affinché si possa trovare una soluzione. Apprezziamo per questo l’attenzione posta dal Presidente Francesco Rocca e dalla sua Giunta come dimostra il rinnovo dell’accreditamento avvenuto alcuni mesi addietro che ha consentito alla struttura, pur tra le tante difficoltà, di continuare la propria attività. Il 6 parteciperemo all’incontro che si sposterà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il coinvolgimento del Ministro Adolfo Urso è significativo. Noi daremo il nostro contributo chiedendo però l’attivazione degli ammortizzatori sociali se ci si dovesse trovare di fronte ad un volo cieco. Questo per salvaguardare i 1.000 lavoratori coinvolti e le loro famiglie” concludono Valiani e Franceschini.

COMUNICATO STAMPA