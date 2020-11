Sanità Lazio / Si a tamponi in farmacia, Ciacciarelli (Lega): “Farmacisti da sempre punto di riferimento per i cittadini, ora ancor di più”

“È stata ufficialmente firmata la determinazione che notifica l’accordo tra Regione Lazio ed Associazione di categoria delle Farmacie che prevede di eseguire i test diagnostici rapidi in farmacia. Sono molto soddisfatto che sia stata recepita la mia proposta! Finalmente si snelliscono le procedure di tracciamento dei contagi. Auspico che i farmacisti del Lazio accolgano con favore quanto stabilito e si mettano al servizio della comunità, come fanno quotidianamente. Loro, infatti, sono radicati in maniera capillare su tutti i comuni, anche i più piccoli, sono un punto di riferimento per i cittadini, ed ora ancor di più. In un momento di grande difficoltà del sistema sanitario regionale questa iniziativa serve a decongestionare i presidi medici per effettuare una capillare e precisa mappatura del Covid in tutta la rete del Lazio. Le farmacie sono in tutta la Regione, anche nei più piccoli centri, quindi sono funzionali a questo scopo. Possono munirsi di driver esterni per poter effettuare tamponi in tutta sicurezza senza danneggiare i clienti.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

