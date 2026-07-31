Sanità Lazio, Rocca parla di “risultati tangibili”. Ma cittadini e pazienti si chiedono: dove sono?

Mentre il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, rivendica in Consiglio regionale i “risultati tangibili” raggiunti in sanità, fuori dall’Aula il quadro raccontato quotidianamente da migliaia di cittadini continua a essere ben diverso. Liste d’attesa ancora interminabili, pronto soccorso spesso in affanno e una medicina territoriale che fatica a decollare alimentano un malcontento che le dichiarazioni politiche non sembrano riuscire a placare.

Nel suo intervento Rocca ha evidenziato la riduzione dei tempi nei pronto soccorso, il calo delle liste d’attesa e l’avvio delle nuove Case di Comunità, sostenendo che il Lazio stia cambiando passo rispetto al passato. Una lettura condivisa dalla maggioranza, che difende il lavoro svolto in questi anni.

L’opposizione, invece, parla di una narrazione distante dalla realtà e accusa la Giunta di presentare dati che non rispecchiano le difficoltà vissute ogni giorno dai cittadini. Le criticità, infatti, restano evidenti: ottenere una visita specialistica in tempi accettabili continua a essere un’impresa, mentre molti pazienti sono costretti a rivolgersi alla sanità privata o a spostarsi fuori regione.

Il vero banco di prova, però, non sono i numeri illustrati in Aula, ma la percezione dei cittadini. Se per prenotare un esame si attendono ancora mesi e i pronto soccorso continuano a registrare situazioni di sovraffollamento, parlare di “risultati tangibili” rischia di apparire più come uno slogan politico che come una fotografia fedele dello stato della sanità laziale.

La sfida per la Regione non è soltanto rivendicare quanto fatto, ma dimostrare con fatti concreti che il diritto alla salute sia realmente garantito. Perché il giudizio finale non arriverà dai banchi del Consiglio regionale, ma dai cittadini che ogni giorno si confrontano con il sistema sanitario.